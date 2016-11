National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Die Gepardin: Kampf einer Mutter D 2012 2016-11-05 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie sind elegant, geschmeidig und superschnell: Geparden gelten als die unangefochtenen Weltmeister im Sprinten und außerdem als hervorragende Jäger. Die Gepardin: Kampf einer Mutter erzählt die packende Geschichte einer Gepardenmutter, die ihre Jungen auf das Leben und Überleben in der Steppe Ostafrikas vorbereitet. Denn bis die Raubkatzen sich in der afrikanischen Wildnis einmal selbständig bewegen können, ist es ein langer und mühsamer Weg, auf dem viele Gefahren lauern. Insbesondere Löwen, Leoparden und Hyänen stellen für den Nachwuchs eine permanente Bedrohung dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cheetah: Fatal Instinct

