National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:20 Dokumentation Tödliche Wildnis - Mensch in Gefahr Flusspferd-Attacke GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Der erfahrene Safari-Guide Paul Templer und sein Lehrling Evans Namasango führten eine Gruppe auf einem ruhigen Abschnitt den Sambesi entlang. Die entspannte Tour nahm eine extreme Wendung, als plötzlich ein aggressives Nilpferd die Gruppe immer wieder angriff und die Guides ums nackte Überleben kämpfen mussten. An der gleichen Stelle des Flusses ist 14 Jahre später Javier Franco mit seiner Frau Patricia und seinen beiden Kindern unterwegs. Der kleinen Touristengruppe haben sich der US-Marine Justin Trinidad und seine Freundin Kaylynn Hankey angeschlossen. Kurz nach Beginn der Flusssafari nimmt die Katastrophe ihren Lauf: Das Kanu von Javier und Patricia kentert nach dem Angriff eines wild gewordenen Nilpferds, und das Tier attackiert Javier. Jetzt hängt es vom Irakkrieg-Veteranen Justin ab, Javier und Patricia aus der Gefahrenzone herauszuholen. Doch ohne eine Waffe und medizinische Ausrüstung wird er seine Fähigkeiten als Marine abrufen müssen, um das Überleben der beiden zu sichern. Originaltitel: Dead or Alive