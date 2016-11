National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Wildes Indien Der Bengalische Tiger GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tiger Shir Khan und das Rudel von Leitwolf Akela gehören zu den faszinierenden Hauptfiguren von Rudyard Kiplings berühmten "Dschungelbuch"-Erzählungen. Doch wie leben die Vorbilder dieser literarischen Fantasie heute? NATIONAL GEOGRAPHIC begleitet den Bengalischen Tiger und den Indischen Wildhund, auch Dhole genannt, durch die letzten Dschungelgebiete des Subkontinents. Die Welt dieser Raubtiere wird von täglichem Kampf bestimmt - es geht um Wasser, und Nahrung und die Frage, wer sich fortpflanzen darf. Fest steht, dass man die menschlichen Züge von Kiplings Figuren in der Realität vergeblich sucht. In der Geschichte, die die Natur selbst erzählt, herrscht das gnadenlose Recht des Stärkeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of Wild India