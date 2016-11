National Geographic Wildlife 20:10 bis 20:35 Dokumentation Spiel des Lebens Das Gesetz der Wüste CZ 2015 2016-11-05 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Wüstentiere sind faszinierende Meister der Anpassung an Hitze und Trockenheit. Viele Arten kommen mit geringsten Trinkmengen aus und legen auf der Suche nach Wasser enorme Distanzen zurück. Zum Schutz gegen die Hitze graben manche von ihnen Mulden in die Erde, um auf kühlerem Boden zu liegen. Andere verbringen die meiste Zeit des Tages im Schatten und wieder andere sind konsequent nachtaktiv. In dieser Folge geht es beispielsweise um Skorpione, Klapperschlangen und Rennkuckucke, die ihre jeweils ganz eigenen Strategien entwickelt haben, um in der extremen Welt der Wüste zu überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life