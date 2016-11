National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Die Yukon-Tierärztin Karibu in Not USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Trotz des schönen Sommerwetters wagt Dr. Michelle Oakley nicht an Urlaub zu denken - denn Notfälle gibt es zuhauf. Im Tierpark "Yukon Wildlife Preserve" hat ein Karibu Warzen im Gesicht, die schnell wachsen und im schlimmsten Fall Blindheit verursachen könnten. Die Beinverletzung einer Bergziege bereitet Michelle noch größere Sorgen. Ein fatales Ende ist nicht leider nicht ganz auszuschließen. Zurück in der All Paws-Klinik erwartet die Veterinärin ebenfalls eine Menge Arbeit: Da wäre u.a. ein Hund mit einem Tumor, ein lahmendes Pferd und ein winziges Frettchen mit Blasensteinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Vet Aka Yukon Doc