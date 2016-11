National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:10 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Mambos Zähmung E 2013 2016-11-17 17:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der kleine Mambo hat ein großes Problem: Er hat nie gelernt, Grenzen zu akzeptieren. Seine Besitzer haben ihn stets gewähren lassen, offenbar ohne zu wissen, dass ein Hund Regeln braucht. Nachdem Mambo jahrelang der Chef im Haus war, wurde es den Besitzern dann doch zu viel, und sie brachten ihn ins Tierheim. Dort galt er bald als unvermittelbar. Er richtete Schaden an, gebärdete sich äußerst dominant und kam auch mit seinen Artgenossen nicht zurecht. Cesar Millan hat sich vorgenommen, Mambo wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack