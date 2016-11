Kinowelt 03:35 bis 05:20 Thriller Intacto E 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sam besitzt die Gabe, anderen Menschen ihr Glück zu rauben. Als einziger Überlebender eines Konzentrationslagers ist er der Stärkste in einer Gruppe von Menschen mit dieser Fähigkeit. Sie messen ihr Glück in lebensgefährlichen Spielen und vereinen so das Glück ihrer Kontrahenten auf sich. Die Besten stellen sich beim Russischen Roulette dem ultimativen Duell mit Sam. Doch niemand hat mehr Glück als Sam. Als der Gangster Tomas als einziger einen schweren Flugzeugabsturz überlebt, scheint sich doch noch ein ebenbürtiger Gegner für Sam zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo Sbaraglia (Tomas) Eusebio Poncela (Federico) Mónica López (Sara) Antonio Dechent (Alejandro) Max von Sydow (Sam) Guillermo Toledo (Horacio) Alber Ponte (Saras Mann) Originaltitel: Intacto Regie: Juan Carlos Fresnadillo Drehbuch: Juan Carlos Fresnadillo, Andrés M. Koppel Kamera: Xavi Giménez Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 459 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 259 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 189 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 79 Min.