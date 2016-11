Kinowelt 02:05 bis 03:35 Horrorfilm Paranormal Activity - Tokyo Nights J 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Haruka von einer Amerikareise nach Tokyo zurückkehrt, sitzt sie im Rollstuhl, da sie sich bei einem Autounfall beide Beine gebrochen hat. Da ihr Vater meist auf Dienstreise ist, muss sich ihr Burder Koichi um die verletzte Haruka kümnmern. Doch seit die beiden alleine in dem einsam gelegenen Haus der Familie sind, ereignen sich eigenartige Dinge. Koichi beschließt der Sache auf den Grund zu gehen, als die unerklärlichen Vorfälle immer drastischere Ausmaße annehmen, und dokumentiert alles mit seiner Videokammera. Um mitzubekommen, was im Haus passiert, wenn er nicht da ist, installiert er heimlich eine Kamera. Doch was er dann zu sehen bekommt, überschreitet seine Vorstellungskraft. Japanisches Sequel des Found-Footage Horrorphänomens "Paranormal Activity" aus Amerika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aoi Nakamura (Koichi Yamano) Noriko Aoyama (Haruka Yamano) Kazuyoshi Tsumura (Shigeyuki Yamano) K?suke Kujirai (Jun Nagoshi) Maaya Morinaga (Mai Yaguchi) Ayako Yoshitani (Misuzu Kure) T?ze Yamada (Geisterbeschwörer) Originaltitel: Paran?maru akutibiti: Dai-2-sh? - Tokyo Night Regie: Toshikazu Nagae Drehbuch: Toshikazu Nagae Kamera: T?ru Hirao Altersempfehlung: ab 16