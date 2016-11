Kinowelt 15:10 bis 16:30 Drama Persona S 1966 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken TV Spielfilm: Highlight-Tipp Nach einer "Elektra"-Aufführung verharrt die berühmte Schauspielerin Elisabeth Vogler schweigend in ihrer Rolle. Die junge Krankenschwester Alma kümmert sich daraufhin um die apathische Künstlerin. Auf einer einsamen Insel verbringen beide einige Wochen in einem Ferienhaus zusammen. Die Frauen entwickeln eine sonderbare Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit. Doch so sehr Alma es auch mit Ansprache versucht - sie erhält keine Antwort. Schließlich gesteht Alma der Kranken ihre tiefsten Geheimnisse. Liv Ullmann in einem von Bergmans persönlichsten Dramen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bibi Andersson (Alma) Liv Ullmann (Elisabeth Vogler) Gunnar Björnstrand (Herr Vogler) Margaretha Krook (Ärztin) Jörgen Lindström (Junge) Originaltitel: Persona Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Musik: Lars Johan Werle Altersempfehlung: ab 18