History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Desaster USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Als Darrells neue Firma ins Rollen kommt, holt er sich eine überraschende Verstärkung. Aber es muss sich erst zeigen, ob sein neues Teammitglied mit den Eisstraßen fertig wird. Als Hugh nur knapp an einer Katastrophe vorbeischrammt, könnte das seiner Saison vorzeitig ein Ende bereiten. Lisa und Todd fahren in ein unerforschtes Gebiet auf einer Straße durch die eisige Wildnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

