Dokumentation American Restoration Auf Pump USA 2015 Bodie bringt einen 1959er Ford F100 auf Vordermann, in der Hoffnung, ihn an einen Ford-Liebhaber verkaufen zu können, der ein Vermögen für eine gute Restauration ausgibt. Der Pickup hat jedoch mehr Probleme als erwartet und mit jedem neuen Problem schrumpft Bodies Gewinn. Unterdessen wird Andy bei "Monkey Business" gebeten, ein Fahrrad von 1940 zu restaurieren. Die Kundin ist ernsthaft erkrankt und will ihrer Familie das Erbstück hinterlassen, das sie selbst von ihrem Vater bekommen hat. In Georgia muss sich Bob beweisen, indem er eine Zapfsäule aus den 1930er Jahren rettet. Moderation: Rick Dale Originaltitel: American Restoration Altersempfehlung: ab 12