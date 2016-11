Syfy 02:30 bis 03:15 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Dämmerung USA 2003 Stereo 16:9 Merken Archers (Scott Bakula) Gehirn wird von Parasiten befallen, so dass er sich nicht mehr erinnern kann, was seit der Infektion geschehen ist. Dies hat zur Folge, dass Trip (Connor Trinneer) fortan das Kommando auf der Enterprise übernimmt? Nach zwölf Jahren glaubt Dr. Phlox (John Billingsley) ein Heilmittel gefunden zu haben. Er will mit einem Anti-Protonenstrahl die Parasiten aus Archers Gehirn entfernen. Doch bevor Archer vollständig geheilt werden kann, wird die Enterprise von den Xindi angegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Gary Graham (Soval) Brett Rickaby (Yedrin Koss) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Michael Sussman Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis Mccarthy