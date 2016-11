13th Street 23:25 bis 00:15 Krimiserie Law & Order Paris Späte Rache F 2008 Stereo 16:9 Merken Die Tatwaffe einer Schießerei vor einer Bar in Paris ist schnell gefunden. Es handelt sich um die Dienstwaffe von Revels (Vincent Perez) Halbbruder, Thomas Portal. Dieser hatte vor 18 Jahren den Kontakt zur Familie abgebrochen. Wegen einer traumatischen Erfahrung während eines Polizeieinsatzes leidet Thomas an periodischer Amnesie. Daher ist er nur noch bedingt zurechnungsfähig und ein Motiv fehlt auch. Einer der Erschossenen war Pianist und hat in seinem Klavier jahrelang Geld geschmuggelt. Seine Freundin, die elf Jahre im Gefängnis saß, ist jetzt eine Nachbarin von Thomas. Kann sie helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Yvon Martin (Thomas Portal) Anne Caillon (Laurence Delisle) Nicky Marbot (Pedretti) Bruno Henry (Mamadou) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Dominique Tabuteau Kamera: Philippe Lenouvel Musik: Sophia Morizet