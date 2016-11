13th Street 17:50 bis 18:35 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Schatzsuche USA 2007 Stereo 16:9 Merken Eine Exkursionsgruppe macht am Hafen eine schreckliche Entdeckung. Ein Bergungstaucher wurde an Land gespült. Sein Neoprenanzug weist Einschusslöcher auf. Don und Charlie können ermitteln zu welchem Boot der Tote gehörte. Er war auf der Suche nach dem verschollenen Schiff "Cheetah". Doch von dem Boot und seinem Besitzer fehlen jede Spur. Als sich dann noch der Geheimdienst NSA in die Ermittlungen einschaltet, wird Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) bewusst, dass etwas mit dem verschwunden Schiff nicht stimmen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Dylan Bruno (Colby Granger) Diane Farr (Megan Reeves) Aya Sumika (Liz Warner) Anthony Ruivivar (Agent Cordero) Originaltitel: Numb3rs Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser