13th Street 05:55 bis 06:35 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Glanz des Silbers USA 2014 Stereo 16:9 Merken Pride (Scott Bakula) und seine Leute untersuchen den Doppelmord an Navy-Commander Darby Wilson und seiner Mitarbeiterin. Was zunächst wie eine Beziehungstat aussieht, erweist sich bei näherem Hinsehen als etwas ganz anderes. Offenbar musste Wilson sterben, weil der Offizier aus Versehen Aufnahmen eines gescheiterten Waffentests in die Hände bekam. Da Darby der Verbindungsmann zu einer High-Tech-Waffenschmiede war, die für die Navy Verteidigungssysteme herstellt, könnte ihm sein Wissen zum Verhängnis geworden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Daryl Mitchell (Patton Plame) Laura Allen (Katherine Wilson) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

