N24 Doku 23:50 bis 00:50 Reportage Bier - Vom Hopfen bis zur Schaumkrone D 2009 Merken In Warstein im Sauerland steht eine der modernsten Brauereien Europas. Auf dem Gelände mit einer Fläche von 80 Fußballfeldern werden mehr als sechs Millionen Hektoliter Gerstensaft im Jahr gebraut. Hier ist alles XXL: 24 Meter hohe Gärtanks mit einem Fassungsvermögen von je 5.000 Hektoliter, 148 Lagertanks und der Flaschenabfüller schafft 55.000 Stück in der Stunde. Die Brauerei hat einen Gleisanschluss und einen Containerkran, wie ihn sich sonst nur große Häfen leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bier - Vom Hopfen bis zur Schaumkrone

