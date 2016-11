OKTO 12:00 bis 12:30 Magazin Afrika TV Merken Im Gespräch mit Hottensiah Muchai erzählt Joadre- und Exit- Gründerin Joana Adesuwa Reiterer in der Rubrik "Diaspora Colors" über ihr Projekt "Mode gegen Menschenhandel" und generell über ihren Kampf gegen die Ausbeutung von Menschen. Anschließend empfängt Otalia Sacko in der Rubrik "Positives Afrika" Alexis Neuberg, der uns über die Feierlichkeiten rund um die Neuerungen von Radio Afrika TV am 25. November 2016 in den neuen Räumlichkeit in der Wienzeile/Hofmühlgasse informiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV