OKTO 20:35 bis 21:05 Magazin Jukebox Merken Unter dem Motto "5 Years of Diversity in Queer Cinema" startet Transition - International Queer Minorities Filmfestival in ihr Jubiläumsjahr. Hier bekommen wir im exklusiven Gespräch mit Yavuz Kurtulmus (Festivalgründer) und Maya Radosavljevi? (Community Management und Marketing) tiefere Einblicke in das Festivalgeschehen, seine Hintergründe und Highlights. In Google-Kalender eintragen