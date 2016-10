OKTO 23:40 bis 23:55 Magazin Amnesty in Motion Merken Viele Geschichten kursieren rund um Flucht und Vertreibung, Asyl und Migration. In dieser Folge von Amnesty in Motion erfahren wir von Betroffenen ihre Geschichten der Flucht und ihre Wege in die neu gewonnene Freiheit und Sicherheit, fern von ihrer Heimat. In Google-Kalender eintragen