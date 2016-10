OKTO 10:00 bis 10:30 Magazin Afrika TV Merken Diesmal begrüßt Alexis Neuberg in "Integro Show" Emmanuel Ekeigwe, Obmann des Vereins "NAFA Academy". Sie diskutieren die persönlichen Erfahrungen in Österreich von Herrn Ekeigwe bezüglich "Afrophobia", Rassismus und Diskriminierung gegen Menschen mit afrikanischer Abstammung. Anschließend empfängt Willy Muhosi in Star Parade der N'goni Musiker Adama Dicko, der uns sein neues Album "Jam Jam" (Immer in der Ruhe), das bald veröffentlicht wird, präsentiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV