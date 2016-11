ATV 02:30 bis 03:15 Krimiserie Gotham Am Ende der Welt USA 2016 Stereo Merken Jim tritt nach der Verurteilung wegen Mordes seine Haftstrafe an. Als er nach einiger Zeit in das allgemeine Gefängnis von Gotham verlegt wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Leben in Gefahr gerät. Einige der Mitinsassen wurden von Jim selbst ins Gefängnis gebracht und könnten auf Rache aus sein. Außerdem scheint der Gefängnisleiter höchstpersönlich eine offene Rechnung mit Jim begleichen zu wollen. Die schwierigen Bedingungen der Gefangenschaft und eine tragische Nachricht über Leslie bringen Jim an den Rand der Verzweiflung. Kann sein alter Partner Harvey einen Weg finden, Jim zu retten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) John Doman (Carmine Falcone) Melinda Clarke (Grace Van Dahl) Paul Reubens (Elijah Van Dahl) Originaltitel: Gotham Regie: Scott White Drehbuch: Danny Cannon Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

