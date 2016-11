ATV 23:55 bis 00:50 Actionserie Arrow Wahre Lügen USA 2016 2016-11-05 03:55 Stereo Merken Olivers Sohn William wurde von Damien Darhk entführt. Als Williams Mutter Samantha nach Star City kommt, um sich hilfesuchend an Oliver zu wenden, kann dieser das Geheimnis nicht länger vor Felicity verbergen. Felicity kann nicht fassen, dass ihr Verlobter eine so wichtige Sache vor ihr verschwiegen hat. Wird ihre Beziehung diese Krise überleben? Doch zuerst müssen sich Green Arrow und sein Team auf die Suche nach William konzentrieren. Dabei bekommen sie Unterstützung von Vixen, einer alten Freundin von Oliver, die mithilfe eines magischen Totems die Kräfte jedes beliebigen Tiers annehmen kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Gregory Smith Drehbuch: Keto Shimizu, Brian Ford Sullivan Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16