ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Criminal Minds Dreizehn USA 2016 2016-11-05 00:50 Stereo Hotch wird in Gegenwart seines Sohns Jack von einem S.W.A.T.-Team verhaftet. Der Generalinspekteur des Justizministeriums wirft ihm vor, einen terroristischen Akt zu planen. Er hat in der Notrufzentrale angerufen und nur einen bedrohlichen Satz hinterlassen. Der Rest des Teams stellt eine Verbindung zu Antonia Slade her, die zugibt, dass ihr Sohn irgendwie darin verwickelt ist. Über diesen, einen technisch begabten Autisten, stossen die Ermittler auf Eric Rawdon, einen charismatischen Möchtegern-Sprengstoffattentäter, den Hotch einst ins Gefängnis gebracht hat. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Frances Fisher (Antonia Slade) Sheryl Lee Ralph (Hayden Montgomery) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer, Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12