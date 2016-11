ATV 18:20 bis 19:20 Dokumentation Dokupedia: Erfindungen für die Zukunft - Leben im All Erfindungen für die Zukunft - Leben im All GB, S 2013 2016-11-06 13:05 Stereo Merken In dieser sechsteiligen Reihe präsentiert Schauspieler James Woods in jeder Episode wissenschaftliche Durchbrüche, die das Bild der Zukunft wesentlich prägen könnten. Die Forschungsfortschritte der heutigen Wissenschaft könnten das alltägliche Leben der Menschen soweit verändern, dass sogar Science-Fiction-Welten dagegen alt aussehen. Andere fremde Planeten zu kolonisieren und dort eine zweite "Erde" aufzubauen, soll nach aktuellen Forschungen zufolge nicht mehr Science Fiction bleiben. Lange interstellare Missionen sollen mit Magnetfeld und Plasma betriebene Raketen und einem künstlichen Winterschlaf möglich sein. Und das 3D-Drucker-ähnliche Bauverfahren soll z.B. auf dem Mars den Siedlungsaufbau der Pioniere erleichtern. Ob Raumschiffe mit Warp-Geschwindigkeit tatsächlich realisierbar sind, erklärt "Dokupedia: Erfindungen für die Zukunft Leben im All". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Emre Sahin