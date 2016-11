ATV 10:10 bis 11:00 SciFi-Serie Tomorrow People Schwäche ist Stärke USA 2014 Stereo Merken Julian ist ein alter Bekannter von Cara und macht mit seinen Anhängern neuerdings die Stadt unsicher: Weil er die Primär-Barriere erreichen will, prügelt er seine Opfer fast tot. Auf Cara hat er es ebenfalls abgesehen, da er ihr die Schuld am Tod seiner Freundin Nelly gibt. Cara muss sich ihm stellen ... Unterdessen ist Stephen bei ULTRA, wo er sich gegen seine Teamkollegen behaupten muss, was gar nicht so einfach ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Alexa Vega (Hillary Cole) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Nick Copus Drehbuch: Nicholas Wootton, Ray Utarnachitt Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12