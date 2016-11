Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Der Todesengel D 2000 Merken Mit Tricks und äußerster Brutalität gelingt dem Häftling Mauthis die Flucht aus dem Gefängnis. Während Jupp und Taube nach ihm fahnden, hat Mauthis nur ein Ziel: Er will seinen Anteil aus einem Banküberfall von seinem Komplizen Sladek eintreiben. Doch der hat das Geld nicht mehr, was bei Mauthis eine Kurzschlussreaktion auslöst - genau in dem Moment, in dem Jupp und Taube ihn ausfindig gemacht haben Mitten in einer wilden Schießerei erfährt Jupp, dass Ellen einen schrecklichen Unfall hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Annette Frier (Jenny) Christian M. Goebel (Klaus Taube) Tim Grindau (Florian Hennes) Norbert Heisterkamp (Pfleger) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wolfgang Limmer Drehbuch: Nanouk Wilmer Kamera: Clemens Messow Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16