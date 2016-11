Anixe HD 12:00 bis 12:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Tommy hat sich in eine heikle Situation gebracht: Während sein Vater einen Arbeitskollegen des Diebstahls beschuldigt, spielt er den Ahnungslosen. Und alles nur wegen den teuren Konzertkarten ... Obwohl Sarah Steinfeld unter den Eskapaden ihres Mannes sehr leidet, gibt sie ihm beim Verhör durch Kommissar Harry Grosz ein Alibi für die Zeit von Büntings Ermordung ... Paolo will Karen eine Freude machen und verwandelt dafür das "TreMono" in ein Südsee-Paradies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Johnny Müller (Paolo Vicari) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Wolfgang Müller (Anton Beck) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bob Hirsch Kamera: Manfred Scheer