Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen New South Wales mit Jürgen Heinrich D "ANIXE auf Reisen" nimmt uns heute mit nach Australien - genauer in den Bundesstaat New South Wales. Ihr Reiseführer heute - Schauspieler und Regisseur Jürgen Heinrich. Zuerst erleben wir die heimliche Hauptstadt Australiens, Sydney, mit dem Helikopter von oben. Er bestaunt das berühmte Opernhaus und entspannt in der Sonne am Bondi Beach. Wir begleiten Jürgen Heinrich bei einer Schiffstour auf der Suche nach Delfinen und er versucht sich im "Stand Up Paddling". Auch Abenteurer kommen auf ihre Kosten bei Kajaktouren oder Wanderungen in den Blauen Bergen. Zum Abschluss erlebt er die außergewöhnlichen Klänge des Didgeridoos und darf versuchen ihm Töne zu entlocken.