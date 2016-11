Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Als Ronnie hört, dass Angie Martin nicht mehr wiedersehen will, macht sie sich ohne Angies Wissen auf die Suche nach ihm. Doch sie muss sich beeilen ... Schnell ist Nadines Trauer über Büntings Tod verflogen - sie schaut sich bereits nach einem neuen geeigneten Liebhaber um ... Als Harry Grosz von Georg Steinfelds Verhältnis mit Maria Leffes erfährt, wird er hellhörig und beginnt in eine andere Richtung zu recherchieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Yvonne Schönherr (Raffaella Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Günther Nosch Kamera: Manfred Scheer