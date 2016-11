Anixe HD 12:00 bis 12:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Karen und Micki verlassen die Schwesternparty und verbringen den Rest der Nacht im Schulungsraum. Als am nächsten Morgen eine Patientin eingeliefert wird, suchen die beiden Oberarzt Bünting - und machen eine schreckliche Entdeckung. Angie hat mit ihrem "Retter" nicht viel Glück. Als er am Morgen aus ihrem Zimmer schleicht, wird er von Nadine entdeckt ... Markus und Janosch streiten auch auf der Party weiter fast kommt es zu einer Schlägerei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florentine Lahme (Karen Stember) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Johnny Müller (Paolo Vicari) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Michael Ammann Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer Musik: Loy Wesselburg