Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Super Senses - Tierische Superkräfte Erde USA 2014 In dieser Folge von Super Senses finden wir mehr über Tiere heraus, die unter dem Erdboden anzutreffen sind. Über der Erde befindet sich nur ein kleiner Teil der natürlichen Welt - ein arbeitsreiches, komplexes Netz des Lebens liegt derweil direkt unter unseren Füßen. Grabende Tiere sind gut angepasst an das Leben im Untergrund. Sie leben in Höhlen, Tunneln und Grabhügeln. Sie nutzen die Erde, in der sie leben, um ihre Häuser zu bauen und um ihre Nahrung und Artgenossen zu finden, und bleiben geschützt vor Feinden. Spezies: Beutelmaus, Taipan, Kurzschnabel-Ameisenigel, Jägerspinne, Braunbrusttalegalla Originaltitel: Super Senses