Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Aruba mit Eva Habermann D Zusammen mit Schauspielerin Eva Habermann reisen wir zum Paradies - auf die Insel Aruba. Diese gehört zu den Kleinen Antillen und befindet sich in der südlichen Karibik und heißt auch "one happy island". Die weißen Strände und das türkis-blaue Meer laden zum Entspannen ein oder zum Wassersport. Eva nimmt uns mit zum Windsurfen und zeigt uns die einzigartige Unterwasserwelt der Insel bei einem Tauchgang. Auch an Land gibt es viel zu entdecken, wie Kakteenwälder oder die holländisch beeinflusste Architektur in der Hauptstadt Oranjestad. Hektik ist sowohl am Strand als auch in der Stadt ein Fremdwort. Originaltitel: ANIXE auf Reisen