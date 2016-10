Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam In letzter Sekunde D 1997 Merken Bei einem Verkehrsunfall erleidet die hochschwangere Silke Dittmer einen komplizierten Beckentrümmerbruch, sowie schwere innere Verletzungen. Zwar gelingt es den Ärzten das Baby per Kaiserschnitt zu retten, doch das Leben der Mutter hängt am seidenen Faden. Die Lebenszeichen werden immer schwächer und die Hoffnung schwindet - bis Thomas Dethlefsen in letzter Sekunde die rettende Idee hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Heine (Elisabeth Vogler) Melina Bergen (Tilli Kappel) Marion Martienzen (Stefanie Winter) Emily Wood (Lernschwester Lisa) Rolf Kanies (Fritz Brause) Fiona Cours (Marlene Kappel) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Christian Stier Drehbuch: Rolf Barth