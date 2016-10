Anixe HD 07:30 bis 08:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Der Zufall hat Bünting von der Affäre von Prof. Steinfeld Wind bekommen. Doch sein Gespräch mit Steinfeld bringt trotzdem nicht die erwarteten Resultate. Dennoch glaubt sich Bünting am Ziel seiner Pläne - dem Chefarztposten. Auf der Schwesternparty feiert er siegesgewiss mit Nadine. Als er sich jedoch an Karen heranmacht, greift der Besitzer des "TreMono", Paolo, ein ... Ronnie spielt mit Erfolg die Kupplerin: Angie und ihr "Retter in der Not" verlassen die Party gemeinsam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Florentine Lahme (Karen Stember) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Michael Ammann Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Andy Pattke Musik: Loy Wesselburg

