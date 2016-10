Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Nach Tommys und Raffaelas illegaler Spritztour sieht Prof. Steinfelds Maserati ziemlich mitgenommen aus. Tommy verspricht, Ersatzteile zu besorgen - und verschwindet. Karen hilft Micki aus einer Notlage, und die beiden werden Freunde. Zusammen stürzen sie sich in die Vorbereitungen zur "Schwesternparty", wobei Nadine in arge Bedrängnis kommt. Doch wieder ist Angies "Retter in der Not" zur Stelle. Durch Zufall stößt Oberarzt Bünting auf Prof. Steinfelds pikantes Geheimnis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florentine Lahme (Karen Stember) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Udo Thies (Olaf Bünting) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Michael Ammann Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Andy Pattke Musik: Loy Wesselburg