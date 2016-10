Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Piercing D 2001 Merken Bei dem Versuch, zwei Bankräuber zu stoppen, verletzt Jupp einen der Flüchtenden - das Gaunerpärchen kann trotzdem entkommen. Wenig später beobachtet die Türkin Sevda Özdemir von ihrem Piercing-Laden aus, wie die beiden Unterschlupf in einem Lager suchen. Ein anonymer Anruf führt die Polizei kurz darauf in die Lagerhalle, in der die Leiche von Petra Schubert liegt. Jupp erfährt, dass der Vater der Toten ein guter ?Bekannter? von ihm ist: Vor acht Jahren hat er Dieter Schubert ins Gefängnis gebracht, wo der die Zelle mit einem gewissen Harald Maschner teilte. Dieser wurde vor drei Wochen entlassen. Jupp und Taube vermuten, dass Petra Schubert und Maschner das Räuber-Duo waren, doch als sie Maschner bei einem Treffen mit Schubert stellen, gelingt dem Gangster die Flucht. Die Jagd nach Maschner ist jedoch nicht das einzige Problem für die Kommissare. Die Beute ist verschwunden - und alles deutet darauf hin, dass Sevda das Geld an sich genommen hat und möglicherweise auch für den Tod von Petra Schubert verantwortlich ist. Jetzt sind Maschner und der rachsüchtige Vater Schubert hinter der Türkin her In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Kriminalhauptkommissar Josef 'Jupp' Schatz) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Luca Zamperoni (Kriminalobermeister Gino Bruni) Tatjana Clasing (Marie Schwarz) Annette Frier (Jenny Brückner) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Volkmar Nebe, Frank Hemjeoltmanns Kamera: Ingo Hamer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16