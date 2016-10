Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Super Senses - Tierische Superkräfte Nacht USA 2014 Merken In dieser Folge von Super Senses finden wir mehr über die Tiere heraus, die im Dunkeln leben und sich den dortigen Bedingungen angepasst haben. Nachtaktive Tiere haben sich diese Umgebung aus gutem Grund zu eigen gemacht: Sie entkommen Raubtieren, entgehen der Hitze des Tages und finden Ressourcen in ihrer "Nische". Aber um den Lichtmangel bewältigen zu können, werden einige spezielle Fähigkeiten benötigt... Spezies: Ringbeutler, Kängururatten, Beutelmarder, Tasmanischer Teufel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses