ATV 2 20:15 bis 22:15 Komödie Sprachlos USA 1994 2016-11-05 01:00 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es ist Liebe auf den ersten Blick. Gerade als der Wahlkampf in seine heißeste Phase geht, kreuzen sich die Wege von Kevin und Julia. Und nicht nur der gemeinsame Kampf um die letzten zu ergatternden Schlaftabletten vereint die beiden, nein, sie haben auch noch die gleichen beruflichen Interessen. Und genau da liegt der Hund begraben: Julia ist nämlich die Pressestrategin der Demokraten und Kevin, wie sollte es anders sein, schreibt die Reden für den republikanischen Kandidaten. Kann das gut gehen? Da hat man ja im wahrsten Sinne den Feind in seinem Bett! Heiße Wortgefechte sind natürlich vorprogrammiert. Und wenn der andere nicht zuhören will, gibt man seinen Senf eben über eine Wahlkampfrede zum Besten ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Keaton (Kevin Vallick) Geena Davis (Julia Mann) Christopher Reeve (Bob "Bagdad" Freed) Bonnie Bedelia (Annette Vallick) Ernie Hudson (Ventura) Charles Martin Smith (Kratz) Gailard Sartain (Lee Cutler) Originaltitel: Speechless Regie: Ron Underwood Drehbuch: Robert King Kamera: Don Peterman Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6