ATV 2 12:05 bis 12:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Unter Verdacht USA 2006 Stereo Als die Jugendliche Sarah Burdick in einem Vorort von Boston ermordet wird, steht für die Bewohner der Gegend der Täter schnell fest. Denn in dem Vorort existiert seit kurzem eine psychiatrische Anstalt, die ihren Patienten Freigänge erlaubt. Da die Klinik den Anwohnern von Anfang an ein Dorn im Auge war, sind sie überzeugt, dass einer der Insassen Sarah getötet hat. Auch Woody verdächtigt zuerst den schizophrenen Nate, den Mord begangen zu haben. Lu ist anderer Ansicht und versucht Woody davon zu überzeugen, auch in andere Richtungen zu ermitteln. Jordan beschließt indessen, die junge Kayla, die seit der Ermordung ihres Vaters bei Jordan lebt, rechtmäßig zu adoptieren?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Tim Kring, Linda Gase Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin