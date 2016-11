Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Diwan Das Büchermagazin "Null K": Don DeLillos Roman über das ewige Leben / "Von Beruf Schriftsteller": Haruki Murakami und die Kunst des Schreibens / Literarische Grenzgänge: Neue Bücher von John Burnside / "Das Pfingstwunder": Sibylle Lewitscharoff zwischen Himmeln und Höllen / Hörbuch-Tipp: Sigi Sommer: "Sommersprossen" / "Yseut": Marlene Streeruwitz findet sich in Italien selbst / Der Philosoph und die Macht: Noam Chomsky stellt die großen Fragen / Literarisches Rätsel / Musik: Ivan Paduart & Quentin Dujardin: "Catharsis" 2016-11-05 21:05 Merken "Null K": Don DeLillos Roman über das ewige Leben / "Von Beruf Schriftsteller": Haruki Murakami und die Kunst des Schreibens / Literarische Grenzgänge: Neue Bücher von John Burnside / "Das Pfingstwunder": Sibylle Lewitscharoff zwischen Himmeln und Höllen / Hörbuch-Tipp: Sigi Sommer: "Sommersprossen" / "Yseut": Marlene Streeruwitz findet sich in Italien selbst / Der Philosoph und die Macht: Noam Chomsky stellt die großen Fragen / Literarisches Rätsel / Musik: Ivan Paduart & Quentin Dujardin: "Catharsis" In Google-Kalender eintragen