Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Gesundheitsgespräch Psychokardiologie. Kranke Seele - krankes Herz Merken Medizinisch betrachtet ist alles klar: Ein Gefäß am Herzen, Ablagerungen, Verschluss - schlimmstenfalls droht ein Infarkt! Doch reicht das als Begründung für Herzprobleme aus? Welchen Einfluss hat das Seelenleben auf die Entwicklung von Herzerkrankungen? Und andersherum: Was macht z.B. ein Herzinfarkt mit der Psyche des Patienten? Damit befasst sich die Disziplin der Psychokardiologie. Analog zur Psychoonkologie, die für Krebspatienten zuständig ist, kümmern sich Psychokardiologen um Herzpatienten und ihren seelischen Zustand. Psychokardiologie im Gesundheitsgespräch (0800/246 246 9) mit der Internistin Dr. Marianne Koch, anlässlich der im November stattfindenden Herzwochen 2016. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Ostner Gäste: Gäste: Dr. Marianne Koch