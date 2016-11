NDR Info 20:15 bis 00:00 Sonstiges Jazzfest Berlin 2016 Live Merken Viel und mehr, das verrät schon der Untertitel "extended version" des Jazzfests Berlin 2016: mehr Festivaltage, mehr Bands, mehr Frauen und mehr Kommunikation unter den Musikern: so hat der Brite Richard Williams in seinem zweiten Jahr als Festivalleiter den Schwerpunkt auf die intimste wie forderndste Jazzformation überhaupt, das Duo, gelegt. Zwar machen mehrheitlich Amerikaner das Jazzfest 2016 aus, gibt es auch Raum für einheimische Kräfte, darunter die formidable Kölner Saxofonistin Angelika Niescier, ihre Instrumentalkollegin Charlotte Greve oder die Hamburger Nachwuchssaxofonistin Anna-Lena Schnabel, die zusammen mit der Berliner Pianistin Julia Hülsmann auftritt. Ausnahmesänger Michael Schiefel mit Hanns Eislers Hollywood Songbook oder das deutsch-New Yorker Quintett von Pianist Florian Weber stellen den Kontakt zum Mutterland des Jazz her, das mit Jack DeJohnette, dem Duo Brad Mehldau und Joshua Redman oder Wadada Leo Smith ganz in Festivaltradition auch ein paar US-Stars auffährt. Europäische Akzente setzen der Brite Alexander Hawkins, die Finnen Oddarrang und Mette Henriettes norwegisches Großensemble sowie der Schweizer Nik Bärtsch mit seiner Formation Ronin und der hr-Bigband sowie die in Paris lebende Pianistin Eva Risser mit ihrem White Desert Orchestra. Henry Altmann führt von abends um acht bis morgens um sechs durch die vielfältige, experimentierfreudige, arrivierte und unterhaltende Welt des Jazzfests Berlin 2016 - bis Mitternacht live, danach mit dem Besten der vorangegangenen Festivaltage. In Google-Kalender eintragen Moderation: Henry Altmann