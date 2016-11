hr2 20:05 bis 23:00 Sonstiges hr2-Hörbuchnacht Merken Die hr2-Hörbuchnacht ist ein weiterer Höhepunkt der Frankfurter Buchmesse. Sie präsentierte am Samstag, 22. Oktober, wichtige und spannende Neuerscheinungen vom Hörbuchmarkt. hr2-kultur sendet heute die Aufnahme dieser Veranstaltung. Als Gäste bei Moderatorin Manuela Reichart sind diesmal unter anderem Axel Milberg, Axel Hacke, Felix von Manteuffel, Martin Walker, Johannes Steck und Leonhard Koppelmann zu hören, der gemeinsam mit hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer das Hesse-Hörbuch "Siddhartha" produziert hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Manuela Reichart Gäste: Gäste: Axel Milberg, Axel Hacke, Leonhard Koppelmann, Heinz Sommer, Johannes Steck, Felix von Manteuffel, Martin Walker Musik: Welcome Quartett