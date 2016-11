hr2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Robin, der Reimer" Kinderhörspiel nach Motiven von Robert Burns Merken "Wenn die Toten im November neues Leben spüren, und sich morsche Gräber öffnen wie geheime Türen" dann ist Halloween: Die Nacht, in der sich nicht nur Geister durch den schottischen Nebel tasten, auch Robin ist unterwegs. Sein Vater hat ihn in die Stadt geschickt, um für die verarmte Familie Geld zu beschaffen. Doch auf seinem Weg durch Nacht und Sturm muss der Junge den verhexten Friedhof von Alloway passieren, wo der Legende nach Geister, Elfen und verfluchte Pfarrer hausen. Klar, dass Robin nicht an den Unsinn von herumgeisternden Hexen und Gespenstern glaubt! Unerschrocken öffnet er das verrostete Friedhofstor und schleicht sich auf den alten Friedhof. Hier, zwischen den verwitterten Grabsteinen, die sich im Nebel abzeichnen, macht er eine seltsame Entdeckung! In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Enno Hesse (Robin), Natalie Spinell (Nelly), Hans Martin Stier (Tam O'Shanter), Wolfgang Rüter (McLure), Martin Brambach (Robins Vater), Ernst August Schepmann (Father Auld), Johanna Gastdorf, Biggi Wanninger, Susanne Tremper, Jörg Kernbach, Kai Hogenacke Regie: Angeli Backhausen Musik: Rainer Quade