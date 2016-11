Sky Sport 1 16:30 bis 17:00 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Mission Zukunft. Der Masterplan der Roten Bullen D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Talentförderung nimmt im deutschen Fußball seit Jahren eine wichtige Rolle ein und genießt national sowie international ein hohes Ansehen. Eines der hochwertigsten Leistungszentren in Deutschland ist das von Rasenballsport Leipzig, welches vor wenigen Monaten von DFB und DFL mit der Höchstwertung als "exzellent" ausgezeichnet wurde. Mit einem 30 Millionen-Euro-Neubau soll das RB-Nachwuchsprojekt weiterhin Früchte tragen und Basis für erfolgreiche Jahre sein. Sky hat hinter die Kulissen des modernsten Nachwuchsleistungszentrums Deutschlands geschaut und liefert authentische Einblicke aus der Welt der Stars von morgen. Eine Dokumentation in zwei Episoden - hochwertig produziert von Sky Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider