Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Das Musik-Feature Brotloser Reichtum. Musikerexistenzen zwischen Traum und Wirklichkeit Merken Ich brauche keine Millionen! Das singt sich leicht. Aber welcher angehende Musikstar wünschte sich keine Traumgagen, Blumenbouquets, VIP-Service und Flüge erster Klasse? So steil nach oben geht es freilich selten, viel häufiger bewegen sich Musikerexistenzen knapp über Hartz-IV-Niveau - und manche auch darunter. Wenn aber ein Leben für die Musik vorn und hinten nicht zum Leben reicht, wie viel innerer Reichtum kann da noch entstehen? Dass manche Karriere endet, ehe sie richtig begonnen hat, ist traurige Realität. Versäumen es die Musikhochschulen, den Studierenden eine realistische Einschätzung ihrer Berufschancen zu vermitteln? Um Fragen wie diese ging es auch bei einem vom Wettbewerb Neue Stimmen in Berlin ausgerichteten Podiumsgespräch unter dem Motto "Zwischen Traum und Prekariat - Opernsänger als Beruf". Das BR-KLASSIK-Musikfeature knüpft daran im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" an. In Google-Kalender eintragen