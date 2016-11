Bayern 4 06:05 bis 08:00 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Gioacchino Rossini: "Bolero" (Sharon Kam, Klarinette; Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Leitung: Ruben Gazarian)<ek><bk>Johannes Brahms: Sonate F-Dur, Allegro molto op. 99 (Sebastian Hess, Violoncello; Moritz Eggert, Klavier)<ek><bk>John Christopher Smith: "The Seasons", Suite (La Banda, Leitung: Wolfgang Riedelbauch)<ek><bk>Johan Svendsen: Norwegische Rhapsodie op. 21 (Philharmonisches Orchester Bergen, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>François-Joseph Gossec: Sinfonie c-Moll op. 6 Nr. 3 (Concerto Köln, Leitung: Andrea Keller)<ek><bk>Ernst von Dohnányi: Variationen über ein Kinderlied op. 25 (Salut Salon)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Quartett e-Moll, Distrait (The Age of Passions)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Romanze F-Dur op. 36 (Maximilian Hornung, Violoncello; Bamberger Symphoniker, Leitung: Sebastian Tewinkel)<ek><bk>Jean-Philippe Rameau: "La Poule" (Les Musiciens du Louvre, Leitung: Marc Minkowski)<ek><bk>Astor Piazzolla: "Fuga y misterio" (Giora Feidman, Klarinette; Klaus Stoll, Kontrabass; Avi Avital, Mandoline; Richard Galliano, Akkordeon; Itamar Doari, Perkussion)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: "Musik zu einem Ritterballett" Woo 1 (Tapiola Sinfonietta, Leitung: John Storgårds)<ek><bk>Johannes Verhulst: Ouvertüre d-Moll op. 8 (Residentie Orchestra The Hague, Leitung: Matthias Bamert)<ek><bk>Sebastián de Aguirre: "Folias" (Los Otros)<ek><bk>Edward Elgar: Marsch C-Dur op. 39 Nr. 5 (New Zealand Symphony Orchestra, Leitung: James Judd)<ek>. In Google-Kalender eintragen