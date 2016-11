BR Fernsehen 16:15 bis 16:45 Diskussion Unter vier Augen Nina Ruge im Gespräch mit Lisa Fitz Lisa Fitz - Humor ist eine ihrer Stärken D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Lisa Fitz entstammt der bayerischen Künstlerdynastie Fitz - die sich in den Bereichen Schauspiel und Musik einen Namen gemacht hat. Sie wächst in Krailling bei München auf und steht bereits als Kind auf der Bühne. Nach der Schule studiert sie Musik, Ballett, Schauspiel und klassische Gitarre, bevor sie nach vielen Auftritten ihre ersten Soloprogramme in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft zum Besten gibt. Sie ist die erste Frau in Deutschland, die für ihre Programme eigene Texte schreibt. Eine ihrer Stärken ist dabei seit jeher ihr Humor. Lisa Fitz ist als Freigeist bekannt für liberale Gesinnung, sie schreibt überparteiliche und überkonfessionelle Satire, bezieht aber trotzdem politisch Stellung. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin, die seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne steht, lebt mit ihrem Lebensgefährten auf einem Hof im Rottal. Bei Nina Ruge erzählt sie von ihrem turbulenten Leben mit vielen Höhen und Tiefen, von dem Glück, das sie nun in ihrem Lebensgefährten einen Partner gefunden hat, an den sie sich auch mal anlehnen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Ruge Gäste: Gäste: Lisa Fitz (Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin) Originaltitel: Unter 4 Augen