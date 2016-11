DR Kultur 19:05 bis 23:00 Sonstiges Themenabend Musik Von Aas bis Zylinder. Der Schriftsteller, Komponist und Universalgelehrte Hans Jürgen von der Wense "Die Erde feiern". Ein Symposium über Hans Jürgen von der Wense / Gespräch mit Dieter Heim, Weggefährte und Nachlassverwalter Wenses / Hans Jürgen von der Wense: Texte, Lieder und Klavierstücke. Musik für Klarinette, Klavier und freihängendes Blechsieb, Orchestermusik I und andere Werke / Werke von Hanns Eisler, Eduard Erdmann, Josef Matthias Hauer, Gustav Mahler, Erik Satie und Stefan Wolpe Merken "Die Wahrheit ist, dass ich ein Mensch bin, der in seiner Zeit keinen Raum findet und der sehn muss, wie er unter verschiedenen Masken davonkommt." Zum 50. Todestag eines Allround-Genies. Hans Jürgen von der Wense (1894-1966) war Dichter, Denker, Flugpionier, Übersetzer, Revoluzzer und Wanderer. Er sammelte, was er finden konnte. Er beherrschte Sprachen, von denen die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Er forschte zur Geschichte des Wetters; seine Schriften weisen ihn als herausragenden Stilisten aus, obwohl fast alles Fragment blieb. Und er war Komponist. Sein Schaffen ist so überschaubar wie gewichtig: Musik zwischen Expressionismus, Dada und Rückbesinnung aufs Einfachste - manchmal schroff atonal, manchmal überraschend zart. Eine Musik, die sich vor den Werken der bekannteren Zeitgenossen nicht zu verstecken braucht. Kürzlich tauchte ein - natürlich unvollendetes - Orchesterwerk Wenses auf, das heute erstmals erklingt: kompromisslos, faszinierend, zeitlos. In Google-Kalender eintragen Moderation: Olaf Wilhelmer Gäste: Gäste: Jan Philipp Reemtsma (Sprecher), Holger Falk (Bariton), Walter Seyfarth (Klarinette), Steffen Schleiermacher (Klavier und Blechsieb), Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Johannes Kalitzke (Leitung)