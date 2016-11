DR Kultur 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Geschichten vom Verschwinden - lassen Merken Fort, unauffindbar, verloren, verschollen, verschwunden. Es gibt viele Synonyme für das Verschwinden. Menschen aus Syrien, Palästina und afrikanischen Ländern sterben auf ihrer Flucht nach Europa beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Flüchtlinge aus Mittelamerika erleben das gleiche Schicksal auf ihrem gefährlichen Weg durch Mexiko in die USA. Auch wenn das Verschwinden im Mittelmeer sich vom Verschwinden in Mexiko unterscheidet, gibt es doch eine gemeinsame Ursache: die illegalen Wege, die Menschen einschlagen müssen, um vor Krieg und Gewalt zu fliehen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ursina Lardi, Fabian Busch, Stephanie Eidt, Nele Rosetz, Lena Stolze Regie: Friederike Wigger